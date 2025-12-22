Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit zwischen Samstag, 20. Dezember 2025 20:00 Uhr bis Sonntag, 21. Dezember 2025 10:20 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Dr. Niermann-Straße und besprühten die Hauswand mit Farbe. Im selben Zeitraum wurde zudem eine Bushaltestelle in der Straße Großer-Kamp-Ost mit identischer Farbe besprüht. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Bösel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 21. Dezember 2025 gegen 19:29 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Bösel mit seinem Pkw unter anderem die Theodor-Storm-Straße. Verkehrsteilnehmer meldeten den 48-Jährigen aufgrund der auffällig unsicheren Fahrweise. Einsatzkräfte trafen den 48-Jährigen an der Wohnanschrift an. Es war deutlich Atemalkholgeruch wahrnehmbar. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Bösel - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

In der Zeit zwischen Freitag, 19. Dezember 2025 12:00 Uhr bis Sonntag, 21. Dezember 2025 11:33 Uhr beschmierten unbekannte Täter die rückwärtige Hauswand eines Kindergartens mit einem sog. Hakenkreuz und beleidigenden Parolen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 20. Dezember 2025 in der Zeit zwischen 16:15 Uhr bis 17:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Mercedes-Benz E300d in schwarz. Der Pkw war auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Am Hafen abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von rund 2.000,00 Euro. Der Verursachende entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

