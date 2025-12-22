PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit zwischen Samstag, 20. Dezember 2025 20:00 Uhr bis Sonntag, 21. Dezember 2025 10:20 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Dr. Niermann-Straße und besprühten die Hauswand mit Farbe. Im selben Zeitraum wurde zudem eine Bushaltestelle in der Straße Großer-Kamp-Ost mit identischer Farbe besprüht. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Bösel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 21. Dezember 2025 gegen 19:29 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Bösel mit seinem Pkw unter anderem die Theodor-Storm-Straße. Verkehrsteilnehmer meldeten den 48-Jährigen aufgrund der auffällig unsicheren Fahrweise. Einsatzkräfte trafen den 48-Jährigen an der Wohnanschrift an. Es war deutlich Atemalkholgeruch wahrnehmbar. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Bösel - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

In der Zeit zwischen Freitag, 19. Dezember 2025 12:00 Uhr bis Sonntag, 21. Dezember 2025 11:33 Uhr beschmierten unbekannte Täter die rückwärtige Hauswand eines Kindergartens mit einem sog. Hakenkreuz und beleidigenden Parolen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 20. Dezember 2025 in der Zeit zwischen 16:15 Uhr bis 17:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Mercedes-Benz E300d in schwarz. Der Pkw war auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Am Hafen abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von rund 2.000,00 Euro. Der Verursachende entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 13:36

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten Am Montag, 22. Dezember 2025 gegen 09:43 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Essen (Old.) mit seinem Pkw die B 68 aus Hemmelte kommend in Richtung Cloppenburg und querte die dortige Kreuzung trotz Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Ein 21-jähriger Mann aus Lindern befuhr mit seinem Pkw die B 213 in Richtung Kneheim. Im Kreuzungsbereich kam es ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 11:46

    POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Nordkreis - Adventsumzug Saterland 2025

    Cloppenburg/Vechta (ots) - 26683 Saterland - Versammlung "Adventsumzug Saterland 2025 - ein Funke Hoffnung für die Landwirtschaft" Am Samstag, den 20. Dezember 2025, fand in der Zeit von 16:00 Uhr bis 20:30 Uhr die angemeldete Versammlung der Landjugend Sedelsberg zum Thema "Adventsumzug Saterland 2025 - ein Funke Hoffnung für die Landwirtschaft" statt. In Form einer ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 11:11

    POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 20.-21.12.2025

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg- Körperverletzung Am Samstag kam es gegen 04:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Außenbereich einer Diskothek an der Bürgerparkstraße in Cloppenburg. Hierbei wurde ein 22-jähriger Cloppenburger durch eine bisher unbekannte Person ins Gesicht geschlagen und getreten. Der unbekannte Täter konnte anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren