Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Montag, 22. Dezember 2025 gegen 09:43 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Essen (Old.) mit seinem Pkw die B 68 aus Hemmelte kommend in Richtung Cloppenburg und querte die dortige Kreuzung trotz Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Ein 21-jähriger Mann aus Lindern befuhr mit seinem Pkw die B 213 in Richtung Kneheim. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Pkw. Hierdurch wurden die Fahrzeugführer sowie der 2-jährige Mitfahrer des 32-Jährigen leicht verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser transportiert. Es entstand ein Schaden von rund 40.000,00 Euro. Für Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Fahrbahn bis ca. 11:10 Uhr gesperrt. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren mehrere Rettungswagen sowie Notärzte im Einsatz.

Lastrup - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 21. Dezember 2025 in der Zeit zwischen 00:00 Uhr bis 10:50 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Glasscheibe eines Fensters einer Spielhalle in der Vlämische Straße. Es entstand ein Schaden von rund 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 20. Dezember 2025 17:00 Uhr bis Sonntag, 21. Dezember 2025 14:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Renault Twingo in weiß. Der Pkw war in der Straße Hinterm Wall abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von rund 1.000,00 Euro. Der Verursachende entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell