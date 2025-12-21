Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 20/21.12.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 20.12.2025; i.d.Z.v. 13:00-13:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurant in Vechta, Friesenstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen vor dem Haupteingang geparkten weißen PKW Ford Kuga und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt (Lutten) - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Samstag, den 20.12.2025, gegen 15:00 Uhr befuhr ein 23-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Vechtaer Straße aus Goldenstedt kommend in Fahrtrichtung Vechta. Kurz vor dem ehemaligen "Deutschen Haus" hatte ein Fahrzeug eine Panne und zwei 30- und 40-jährige Fahrzeugführer mussten mit ihren PKW verkehrsbedingt vor der Pannenstelle halten. Der 23-jährige Friesoyther bemerkte das Stauende zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 23-Jährige den vor ihm befindlichen 30-Jährigen aus Drentwede rammte und diesen auf den davorstehenden PKW der 40-jährigen Goldenstedterin schob. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde durch den Verkehrsunfall niemand verletzt. Die Bergungsarbeiten dauerten in etwa drei Stunden an. In dieser Zeit wurde der Verkehr halbseitig weitergeleitet.

Goldenstedt - Tödlicher Verkehrsunfall

Am 21.12.2025; 04:12 Uhr, kam es in Goldenstedt, Barnstorfer Straße, zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Fahrzeugführerin aus Diepholz befuhr die Barnstorfer Straße in Richtung Goldenstedt. Innerhalb einer Rechtskurve kam die Fahrzeugführerin aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralles wurde die Fahrzeugführerin im PKW eingeklemmt und verstarb an der Unfallstelle. Die Unfallstelle wurde zum Zwecke der Bergung voll gesperrt.

