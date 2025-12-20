Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 19/20.12.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 20.12.2025, gegen 02:58 Uhr, befuhr ein 49-Jähriger Mann aus Bersenbrück mit seinem Kleinkraftrad die Straße Im Blanken in Neuenkirchen-Vörden. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den 49-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung

Am 19.12.2025; 22:33 Uhr, befuhr ein 51-jähriger aus Lohne mit seinem PKW die Josefstraße in Lohne. Im Rahmen einer Kontrolle erhärtete sich der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung, so dass die Entnahme einer Blutprobe erfolgte und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Bakum (Lüsche) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Freitag, den 19.12.2025, gegen 15:00 Uhr, befuhr der 19-jährige Motorradfahrer die Essener Straße in Fahrtrichtung Essen. In der Ortschaft Lüsche überfuhr er eine bereits Rotlicht zeigende, bedarfsgesteuerte Ampel und kollidiert mit einer 56-jähringen PKW-Fahrerin, welche zu diesem Zeitpunkt von der Dorfstraße nach links auf die Essener Straße einbog. Der beteiligte Motorradfahrer wird leicht an der linken Hand und dem linken Oberschenkel verletzt und verzichtete vor Ort auf eine Behandlung des Rettungsdienstes. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, den 19.12.2025, kam es gegen 13:21 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Falkenrotter Straße in Vechta. Der Führer eines PKW Mazda aus Vechta befuhrt den Kreisverkehr an der Falkenrotter Straße und beabsichtigte diesen in Fahrtrichtung Falkenrotter Straße stadteinwärts zu verlassen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden 25- jährigen E-Scooter Fahrer, welcher beabsichtigte die Falkenrotter Straße über die dortige Furt zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem sich der Führer des E- Scooters leicht am linken Fuß verletzte.

Lohne - Raubüberfall auf Verbrauchermarkt

Am 19.12.2025 kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Raubüberfall in einem Verbrauchermarkt in Lohne, Brinkstraße. Ersten Ermittlungen nach, bedrohten zwei bislang unbekannte Personen die Mitarbeiter des Marktes und forderten die Herausgabe des Geldes. Personen, die zur genannten Tatzeit Feststellungen im Bereich des Marktes gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen (04441-9430). 202501520176

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell