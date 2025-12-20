POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 20.12.2025

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 20.12.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, den 19.12.2025, kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Stapelfelder Straße in Cappeln. Der 44-jährige Cappelner beabsichtigte mit seinem Mercedes Benz nach links auf die Kastanienallee abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW Mercedes Benz, dessen Fahrzeugführer, ein 63-jährige Dinklager, bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurde.

Cloppenburg - Fahren unter dem Einfluss alkoholischer Getränke In der Nacht auf Samstag, den 20.12.2025, gegen 01:20 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Cappelner die Sevelter Straße in Cloppenburg mit seinem E-Scooter, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der E-Scooter wurde im Anschluss zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

