PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 20.12.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, den 19.12.2025, kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Stapelfelder Straße in Cappeln. Der 44-jährige Cappelner beabsichtigte mit seinem Mercedes Benz nach links auf die Kastanienallee abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW Mercedes Benz, dessen Fahrzeugführer, ein 63-jährige Dinklager, bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurde.

Cloppenburg - Fahren unter dem Einfluss alkoholischer Getränke In der Nacht auf Samstag, den 20.12.2025, gegen 01:20 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Cappelner die Sevelter Straße in Cloppenburg mit seinem E-Scooter, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der E-Scooter wurde im Anschluss zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
i.A. Schmidt, POKin
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 12:24

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - 45-Jähriger unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss ohne Führerschein unterwegs Am Donnerstag, 18. Dezember 2025 gegen 15:15 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Osnabrück mit seinem Pkw die Lindenstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass er zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 12:23

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Pkw beschädigt Am Mittwoch, 17. Dezember 2025 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr bis 13:58 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter einen Pkw, Kia Ceed in schwarz welcher auf einem Parkplatz vor einem Bekleidungsgeschäft in der Lange Straße abgestellt worden war. Der Unbekannte zerkratzte den Pkw großflächig. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 12:22

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Rauchentwicklung Am Freitag, 19. Dezember 2025 gegen 08:49 Uhr meldeten Anwohner eine Rauchentwicklung aus einem Restaurant in der Cloppenburger Straße. Die eintreffende Freiwillige Feuerwehr Molbergen bestätigte die Rauchentwicklung, ein Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor. Eine Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren