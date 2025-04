Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Versammlung in Oldenburg - Ergänzungsmitteilung der Polizeidirektion Oldenburg +++ Polizeipräsident Andreas Sagehorn zeigt sich erleichtert +++

Oldenburg (ots)

Nach dem Ende der Versammlung vom Freitagabend ist es im Stadtgebiet Oldenburg zu mehreren, mutmaßlich vorsätzlich gelegten Bränden gekommen:

Im Bereich der Oldenburger Innenstadt sind in der Zeit von etwa 21.30 Uhr bis 5 Uhr mehrere Abfallbehälter in Brand gesetzt worden. Entsprechende Feststellungen wurden in der Raiffeisenstraße, Am Wendehafen, Rosenstraße, Otto-Suhr-Straße, Staubraben, Moslestraße und Ziegelhofstraße getroffen. Darüber hinaus wurden um 2.20 und erneut um 4.50 Uhr Flammen im Bereich der Reifen eines am Pferdemarkt abgestellten Reisebusses gemeldet.

Wenige Minuten vor 5 Uhr meldete der Mitarbeiter eines Seniorenheims am Wallgraben, dass offenbar Abfälle neben dem Gebäude in Brand gesetzt worden waren. Der Zeuge löschte das Feuer mit eigenen Mitteln und konnte damit ein Übergreifen der Flammen auf einen Zaun verhindern. Etwa zeitgleich geriet in der Dr.-Hans-Klüber-Straße ein Pkw in Brand. Vor einem Geschäft an der Bümmersteder Tredde wurde ein weiteres, kleineres Feuer gemeldet.

Personen wurden bei den Bränden nicht verletzt. Zu den entstandenen Sachschäden liegen der Polizei bislang keine Informationen vor. Konkrete Hinweise für einen Zusammenhang der Brände mit der Versammlung am Freitagabend liegen der Polizei nicht vor. Diese können jedoch zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet Zeugen der Brände und Sachbeschädigungen, sich unter den Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.

Zum Gesamtverlauf der Versammlung erklärte Polizeipräsident Andreas Sagehorn am Samstag: "Gerade im Hinblick auf die dramatischen und tragischen Ereignisse vom vergangenen Wochenende bin ich erleichtert, dass die Veranstaltung am Freitagabend in Oldenburg trotz einiger Sachbeschädigungen weitestgehend ruhig verlaufen ist. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Demonstration, die ihr Gedenken an Lorenz A. sowie ihre Forderung nach Aufklärung friedlich und gewaltfrei zum Ausdruck gebracht haben, gilt mein aufrichtiger Dank und mein Respekt."

Die Pressemitteilungen der Polizeidirektion Oldenburg im Zusammenhang mit der gestrigen Versammlung sind weiterhin unter dem folgenden Link abrufbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/62353

