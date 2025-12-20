PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 19./20.12.25

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen keine Ereignisse vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Friesoythe
ESD - PHK Boss
Tel. 04491/93390
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 20.12.2025 – 11:33

    POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 19/20.12.2025

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln Am 20.12.2025, gegen 02:58 Uhr, befuhr ein 49-Jähriger Mann aus Bersenbrück mit seinem Kleinkraftrad die Straße Im Blanken in Neuenkirchen-Vörden. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 12:24

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - 45-Jähriger unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss ohne Führerschein unterwegs Am Donnerstag, 18. Dezember 2025 gegen 15:15 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Osnabrück mit seinem Pkw die Lindenstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass er zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren