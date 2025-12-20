Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 19./20.12.25
Cloppenburg/Vechta (ots)
Es liegen keine Ereignisse vor.
