POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 19./20.12.25

Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - 45-Jähriger unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss ohne Führerschein unterwegs Am Donnerstag, 18. Dezember 2025 gegen 15:15 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Osnabrück mit seinem Pkw die Lindenstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass er zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab ...

mehr