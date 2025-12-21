Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis
Cloppenburg/Vechta (ots)
26683 Saterland OT Ramsloh - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel
Am 20.12.2025, um 15:49 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe einen 28-jährigen Mann aus dem Saterland, welcher mit seinem E-Scooter den öffentlichen Verkehrsraum befuhr. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle konnte der Anfangsverdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung gewonnen werden, infolgedessen die Entnahme einer Blutprobe erforderlich war. Die Weiterfahrt wurde dem Betroffenen untersagt sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
