Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26683 Saterland OT Ramsloh - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am 20.12.2025, um 15:49 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe einen 28-jährigen Mann aus dem Saterland, welcher mit seinem E-Scooter den öffentlichen Verkehrsraum befuhr. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle konnte der Anfangsverdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung gewonnen werden, infolgedessen die Entnahme einer Blutprobe erforderlich war. Die Weiterfahrt wurde dem Betroffenen untersagt sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

