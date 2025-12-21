Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Nordkreis - Adventsumzug Saterland 2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

26683 Saterland - Versammlung "Adventsumzug Saterland 2025 - ein Funke Hoffnung für die Landwirtschaft"

Am Samstag, den 20. Dezember 2025, fand in der Zeit von 16:00 Uhr bis 20:30 Uhr die angemeldete Versammlung der Landjugend Sedelsberg zum Thema "Adventsumzug Saterland 2025 - ein Funke Hoffnung für die Landwirtschaft" statt. In Form einer Lichterfahrt zogen rund 200 festlich geschmückte Fahrzeuge durch das Saterland. Mit bunten Lichtern, weihnachtlichen Motiven, Figuren und Schildern machten die Teilnehmenden auf die Anliegen der Landwirtschaft aufmerksam. Entlang der Strecke von Sedelsberg über Scharrel und Ramsloh bis nach Strücklingen verfolgten etwa 10.000 Menschen den stimmungsvollen Umzug, der insbesondere bei vielen Kindern für leuchtende Augen sorgte. Die Versammlung verlief störungsfrei; sowohl die veranstaltende Landjugend Sedelsberg als auch die Polizei Friesoythe ziehen ein durchweg positives Fazit

