PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Nordkreis - Adventsumzug Saterland 2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

26683 Saterland - Versammlung "Adventsumzug Saterland 2025 - ein Funke Hoffnung für die Landwirtschaft"

Am Samstag, den 20. Dezember 2025, fand in der Zeit von 16:00 Uhr bis 20:30 Uhr die angemeldete Versammlung der Landjugend Sedelsberg zum Thema "Adventsumzug Saterland 2025 - ein Funke Hoffnung für die Landwirtschaft" statt. In Form einer Lichterfahrt zogen rund 200 festlich geschmückte Fahrzeuge durch das Saterland. Mit bunten Lichtern, weihnachtlichen Motiven, Figuren und Schildern machten die Teilnehmenden auf die Anliegen der Landwirtschaft aufmerksam. Entlang der Strecke von Sedelsberg über Scharrel und Ramsloh bis nach Strücklingen verfolgten etwa 10.000 Menschen den stimmungsvollen Umzug, der insbesondere bei vielen Kindern für leuchtende Augen sorgte. Die Versammlung verlief störungsfrei; sowohl die veranstaltende Landjugend Sedelsberg als auch die Polizei Friesoythe ziehen ein durchweg positives Fazit

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Polizeikommissariat Friesoythe
POK Kröger
Telefon: 04491/93390
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 11:11

    POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 20.-21.12.2025

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg- Körperverletzung Am Samstag kam es gegen 04:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Außenbereich einer Diskothek an der Bürgerparkstraße in Cloppenburg. Hierbei wurde ein 22-jähriger Cloppenburger durch eine bisher unbekannte Person ins Gesicht geschlagen und getreten. Der unbekannte Täter konnte anschließend ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 10:25

    POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 20/21.12.2025

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfallflucht Am 20.12.2025; i.d.Z.v. 13:00-13:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurant in Vechta, Friesenstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen vor dem Haupteingang geparkten weißen PKW Ford Kuga und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 08:10

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - 26683 Saterland OT Ramsloh - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel Am 20.12.2025, um 15:49 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe einen 28-jährigen Mann aus dem Saterland, welcher mit seinem E-Scooter den öffentlichen Verkehrsraum befuhr. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle konnte der Anfangsverdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung gewonnen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren