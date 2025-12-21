Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 20.-21.12.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Körperverletzung

Am Samstag kam es gegen 04:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Außenbereich einer Diskothek an der Bürgerparkstraße in Cloppenburg. Hierbei wurde ein 22-jähriger Cloppenburger durch eine bisher unbekannte Person ins Gesicht geschlagen und getreten. Der unbekannte Täter konnte anschließend flüchten. Neben leichten Verletzungen im Gesicht wurde die Brille des Opfers beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 zu melden.

Cloppenburg- Körperverletzung auf dem Weihnachtsmarkt Am Samstag gegen 22:41 Uhr kam es auf dem Weihnachtsmarkt in Cloppenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 24- jährigen Cloppenburger und einem 35-jährigen aus Großenkneten. Das Opfer wurde hierbei im Gesicht verletzt. Zuvor hat es eine verbale Streitigkeit zwischen dem Cloppenburger und dem Opfer aus Großenkneten gegeben, in deren Verlauf der Beschuldigte auf das Opfer einschlug. Weitere Angriffe konnten durch einschreitende Zeugen unterbunden werden, welche durch den Beschuldigten ebenfalls getroffen, allerdings nicht verletzt wurden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 zu melden.

Cloppenburg- Einbruch in ein Einfamilienhaus In der Zeit zwischen Samstag, 20. Dezember 2025 12:15 Uhr bis Sonntag, 21. Dezember 2025 01:40 Uhr begab sich die unbekannte Täterschaft auf das Gelände eines Einfamilienhauses in der Straße Jammertal in Cloppenburg, verschaffte sich Zutritt zum Gebäude und durchsuchte die Räumlichkeiten. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen

Löningen- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag gegen 01:03 Uhr befuhr ein 42- jähriger Löninger mit einem Mercedes Benz die Langenstraße in Löningen, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol (0,9 Promille), woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Essen- Verkehrsunfallflucht

Am Samstag gegen 16:55 Uhr befuhr eine 54- jährige Essenerin die Lange Straße in Essen in Richtung Cloppenburg. Auf Höhe einer ortsansässigen Pizzeria wird ihr Fahrzeug durch einen entgegenkommenden PKW am Außenspiegel touchiert. Der Spiegel der Essenerin wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend in unbekannte Richtung fort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell