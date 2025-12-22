Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Täter nach schwerer räuberischer Erpressung in Untersuchungshaft

Am Freitag, 12. Dezember 2025 gegen 21:55 Uhr kam es zu einer schweren räuberischen Erpressung in einer Tankstelle an der Oldenburger Straße. Ein zu dem Zeitpunkt unbekannter junger Mann betrat die Räumlichkeiten, bedrohte die beiden anwesenden Mitarbeiter mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6178569

Im Rahmen der sofort eingeleiteten intensiven Ermittlungen geriet ein 19-jähriger Heranwachsender aus Vechta in den Fokus. Aufgrund der vorliegenden Hinweise erließ das Amtsgericht Vechta auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen. Der 19-Jährige, dessen Aufenthaltsort zunächst ungeklärt war, konnte am Abend des 17. Dezember durch Kräfte der Polizei in Vechta angetroffen und festgenommen werden. Ihm wurde der Haftbefehl am Amtsgericht Vechta verkündet. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Steinfeld - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Samstag, 20. Dezember 2025 20:15 Uhr bis Sonntag, 21. Dezember 2025 11:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Allensteiner Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Augenscheinlich konnte kein Diebesgut erlangt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Brand in Wohnung

Am Sonntag, 21. Dezember 2025 gegen 13:45 Uhr geriet aus unbekannter Ursache Technik auf einem Sideboard in einer Wohnung in der Amselstraße in Brand. Der Brand konnte durch den Anwohner gelöscht werden. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-00) entgegen.

Lohne - Rauchmeldet verhindert Brand

Am Sonntag, 21. Dezember 2025 15:50 Uhr kam es aufgrund eines nicht ausgeschalteten Herdes zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung einer Mehrparteienhauses im Apfelweg. Aufgrund des Rauchmelders wird ein Nachbar auf die Rauchentwicklung aufmerksam und alarmiert die Freiwillige Feuerwehr Lohne, diese kann einen Brand verhindern.

Holdorf - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Sonntag, 21. Dezember 2025 gegen 21:46 Uhr kontrollierten Kräfte der Polizei Damme einen 36-jährigen Mann, welcher mit seinem Pkw die Straße Zum-Hansa-Center befuhr. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich Kokain und Opioide. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 21. Dezember 2025 gegen 14:30 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Holdorf mit seinem Pkw die B 214 / Holdorfer Straße. Ein entgegenkommender, derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer überholte einen weiteren Pkw, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der 27-Jährige nach rechts ausweichen. Hierbei kollidierte er mit einem Leitpfosten. Der Verursachende Pkw setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Bei dem verursachenden Pkw soll es sich um einen silbernen Kombi der Marke Mercedes gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

