Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 24.12.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Kleinkraftrad Im Zeitraum 21.12.2025, 16:00 Uhr bis 23.12.2025, 08:58 Uhr beschädigen ein oder mehrere unbekannte Täter am Bahnhof in Cloppenburg ein Kleinkraftrad, indem sie es vom Parkplatz auf den Grünstreifen vor dem Gleisbett geschoben haben. Der Bahnverkehr wurde hierdurch weder gefährdet oder beeinträchtigt. Am Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden von 150 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 0447118600 bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin Am 23.12.2025 gegen 07:20 Uhr befuhren eine 32-jährige Cloppenburgerin und ein 21-jähriger Cloppenburger den Radweg des Niedrigen Weges in Cloppenburg in entgegengesetzte Richtung. Als sich die beiden Radfahrenden passierten, kam es zum Zusammenstoß, indessen Folge sich der Cloppenburger leicht verletzte.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 23.12.2025 zwischen 10:15 Uhr und 10:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Geschäftes an der Soestenstraße 41-43 in Cloppenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein/e bislang unbekannte/r Verursacher/in beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten PKW. Hierbei entstand ein Sachschaden von 2500 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 0447118600 bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 23.12.2025 zwischen 18:00 Uhr und 18:20 Uhr befuhr ein/e bislang unbekannte/r Verursacher/in die Drüdingstraße in Cloppenburg in Richtung "Am Dornkamp". Beim Vorbeifahren streifte er/sie einen geparkten PKW und verließ anschließend die Unfallstelle. Hierbei entstand ein Sachschaden von 7500 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 0447118600 bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

