PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl

Am Dienstag, 23.12.2025, gegen 14.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Cloppenburg auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Cappelner Straße zwei Handtaschen. Zwei Damen im Alter von 79 und 84 Jahren befanden sich zu diesem Zeitpunkt an ihrem Pkw, um ihre Einkäufe einzuladen, als sie von einer bislang unbekannten männlichen Person in ein Gespräch verwickelt worden sind. Diese Zeit der Ablenkung wurde durch eine weitere Person genutzt, um zwei Handtaschen aus dem Pkw zu entwenden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 zu melden.

Emstek - versuchter Einbruch

Am Mittwoch, 24.12.2025, in der Zeit von 05.10 bis 14.30 Uhr, kam es in Emstek in der Brinkstraße zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter öffnete gewaltsam eine Gartenzauntür zu einem Einfamilienhaus. Eventuell wurde der Täter gestört, so dass von der weiteren Tathandlung abgesehen wurde. Entwendet wurde nichts. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheitsfahrt

Am Mittwoch, 24.12.2025, gegen 10.10 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Osnabrücker mit einem Pkw die Lindenallee in Cloppenburg. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 0,64 %o. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
i. A. Wilkens, PHK'in
Telefon: 04471/1860-0
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 10:26

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Exhibitionistische Handlungen Am Montag, 22. Dezember 2025 in der Zeit zwischen 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr spielten zwei 6-jährige Mädchen auf einem Spielplatz an der Kaiser-Otto-Straße. Ein junger Mann trat auf den Spielplatz, es kam zu einer exhibitionistischen Handlung. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: - ca. 25- 30 Jahre alt - normale, schlanke Statur - ca. 160 cm groß - ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 10:25

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen keine Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren