Cloppenburg - Diebstahl

Am Dienstag, 23.12.2025, gegen 14.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Cloppenburg auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Cappelner Straße zwei Handtaschen. Zwei Damen im Alter von 79 und 84 Jahren befanden sich zu diesem Zeitpunkt an ihrem Pkw, um ihre Einkäufe einzuladen, als sie von einer bislang unbekannten männlichen Person in ein Gespräch verwickelt worden sind. Diese Zeit der Ablenkung wurde durch eine weitere Person genutzt, um zwei Handtaschen aus dem Pkw zu entwenden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 zu melden.

Emstek - versuchter Einbruch

Am Mittwoch, 24.12.2025, in der Zeit von 05.10 bis 14.30 Uhr, kam es in Emstek in der Brinkstraße zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter öffnete gewaltsam eine Gartenzauntür zu einem Einfamilienhaus. Eventuell wurde der Täter gestört, so dass von der weiteren Tathandlung abgesehen wurde. Entwendet wurde nichts. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheitsfahrt

Am Mittwoch, 24.12.2025, gegen 10.10 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Osnabrücker mit einem Pkw die Lindenallee in Cloppenburg. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 0,64 %o. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

