Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Stadt Cloppenburg und südlicher Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Sachbeschädigung

In der Zeit von Mittwoch, 24.12.2025, 15.00 Uhr bis Donnerstag, 25.12.2025, 14.40 Uhr, kam es in Löningen zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Langenstraße die Verglasung einer Haupteingangstür zu einem Geschäfts-/Wohnhaus. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Löningen unter der Telefonnummer 05432/803840.

Cloppenburg - versuchter Tageswohnungseinbruch

Am Donnerstag, 25.12.2025, in der Zeit von 09.52 bis 10.16 Uhr, kam es in Cloppenburg, Potsdamer Straße zu einem Einbruchversuch in ein Wohnhaus. Die Eigentümer hatten das Wohnhaus kurz zuvor verlassen, als sie per Smartphone über eine Alarmauslösung am Haus informiert wurden. Die sofort eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzungen stellten ein geöffnetes Kellerfenster sowie ein gewaltsam geöffnetes Fenster im Erdgeschoss fest. Der Täter selbst konnte nicht mehr festgestellt werden. Durch das Auslösen der akustischen Alarmanlage hat der Täter vermutlich von der weiteren Tatausführung abgesehen, so dass es zu keinem Betreten des Wohnbereiches gekommen ist. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 entgegen. In diesem Zusammenhang interessant ist, ob verdächtige Personen im Bereich des Fußweges entlang der Soeste zwischen Soestenstraße und Unterführung der B 213 gesehen worden sind.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Freitag, 26.12.2025, gegen 00.30 Uhr, befuhr ein 27-jähriger mit einem Opel die Wulfenauer Straße in Richtung Artlandstraße in Essen (Oldenburg). Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer schwer verletzt. Da der Verdacht der Alkoholbeeinflussung vorlag, wurde eine Blutprobe beim Fahrzeugführer entnommen. Der entstandene Sachschaden wird auf 12000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 26.12.2025, 07.00 bis 12.30 Uhr, ereignete sich in Cloppenburg, Bahnhofsstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw Peugeot war in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz beim Bahnhof abgestellt worden. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 26.12.2025, 14.00 bis 18.05 Uhr, ereignete sich in Molbergen, Industriestraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw BMW war in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Indoorspielplatzes abgestellt worden. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ausparken den geparkten BMW. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen

Am Freitag, 26.12.2025, gegen 17.30 Uhr, befuhr eine 22-jährige Emstekerin mit ihrem Pkw Kia die Garreler Straße in Richtung Varrelbusch. Eine 66-jährige Garrelerin befuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem VW die Straße Effkenhöhe und beabsichtigte, die Garreler Straße zu kreuzen. Hierbei übersah sie den vorfahrtberechtigten Kia und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführerinnen sowie eine 18-jährige Mitfahrerin im Kia wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an den beteiligten Pkw wird auf 9000 Euro geschätzt.

Molbergen - Verfolgungsfahrt mit Verkehrsunfall pp.

Am Samstag, 27.12.2025, um 02.43 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass in Molbergen ein Verkehrsteilnehmer mit einem Pkw BMW ohne Kennzeichen am öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt. Eine eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung stellte das besagte Fahrzeug in Molbergen im Kneheimer Weg fest. Beim Versuch, den BMW anzuhalten und zu kontrollieren, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen BMW und Funkstreifenwagen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision leicht beschädigt und waren weiterhin fahrbereit. Der BMW-Fahrer setzte nach dem Zusammenstoß die Flucht fort. Die Funkstreifenwagenbesatzung verlor im Laufe der Verfolgungsfahrt durch die Gemeinde Molbergen die Sicht zum Fahrzeug. Ca. eine Stunde später wurde der BMW mit starken Unfallschäden im Bereich Vahrener Weg im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen angetroffen. Offensichtlich hatte sich der BMW mehrfach überschlagen. Der Fahrzeugführer war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen mit mehreren eingesetzten Funkstreifenwagen und einer Drohnenstaffel konnte der Fahrzeugführer nicht angetroffen werden. Die Suchmaßnahmen wurden in den frühen Morgenstunden eingestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 entgegen.

Hemmelte - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag, 27.12.2025, gegen 08.25 Uhr, befuhr eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus Hemmelte mit ihrem Pkw Ford die B 68 von Hemmelte in Richtung Essen (Oldenburg). Im Bereich einer Kurve kam sie aufgrund von Straßenglätte von der Fahrbahn ab und der Pkw überschlug sich. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt. Sie und ihr 8 Monate alter Säugling, der sich ebenfalls mit im Fahrzeug befand, aber augenscheinlich nicht verletzt wurde, wurden einem Krankenhaus zugeführt. Zur Schadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden.

