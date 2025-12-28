Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruchdiebstahl

Am Dienstag, den 23.12.2025, zwischen 21:40 Uhr bis 22:10 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt auf ein Firmengelände in der Gutenbergstraße. Auf dem Firmengelände brachen sie sieben Transporter auf und entwendeten diverses Werkzeug.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Langförden - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Freitag, den 26.12.2025, zwischen 11:20 Uhr bis 22:00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Fenster zu einem Mehrparteienhaus in der Straße Lange Furt, um sich so Zutritt zu verschaffen. Die Person wurde hierbei augenscheinlich gestört und entfernte sich von der Örtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Holdorf - Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung

Am 28.12.2025, um 01:12 Uhr, befuhr ein 21-jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Straße zum Hansa-Center. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung, sodass die Entnahme einer Blutprobe erfolgte und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

