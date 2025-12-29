PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

In der Zeit von Dienstag, den 02.12.2025 (16:00 Uhr) bis Mittwoch, den 17.12.2025 (16:00 Uhr), brachen unbekannte Täter in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Pirolstraße ein. Dafür öffneten sie gewaltsam ein rückwärtiges Fenster und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Schwer verletzte Fußgängerin erliegt ihren Verletzungen

Am 17.12.2025, kam es gegen 05:00 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin auf einem Geh- und Radweg der Straße "Am Bahnhof" in Lohne. Die 60-jährige Fußgängerin stürzte und verletzte sich schwer.

Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6181974

Am 26.12.2025 erlag die Lohnerin ihren schweren Verletzungen.

Vechta - Unerlaubt im Straßenverkehr unterwegs

Diverse Strafverfahren wurden am Sonntag, den 28.12.2025 gegen einen 41-jährigen PKW-Führer aus Diepholz eingeleitet. Dieser wurde gegen 19:30 Uhr im Bereich der Rembrandtstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Diepholzer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch der PKW war seit über einem halben Jahr nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen. Zudem entstand der Eindruck einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel, weswegen einen Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Vechta - Drogen im Straßenverkehr

Am Sonntag, den 28.12.2025, wurde gegen 21:20 Uhr ein 43-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle in der Straße Kokenmühle unterzogen. Hierbei stellte sich im Rahmen eines Vortests eine Beeinflussung durch THC und Kokain heraus. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Damme - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, den 28.12.2025, wurde gegen 21:30 Uhr ein 22-jähriger PKW-Führer aus Ankum einer Verkehrskontrolle auf der Straße An der Bundesstraße (B214) unterzogen. Hierbei stellte sich eine Beeinflussung durch Alkohol beim Fahrzeugführer heraus (1,48 Promille). Es folgten die Anordnung einer Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

