Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Betrunkene Autofahrerin verunglückt

Ratzeburg (ots)

22.12.2025 | Kreis Stormarn | 21.12.2025 - Zarpen

Gestern Nachmittag (21.12.2025) kam es auf der Lübecker Straße bei Zarpen zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine 53-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine Nordstormarnerin gegen 14.20 Uhr mit einem Opel die K 111 aus Dahmsdorf kommend in Fahrtrichtung Zarpen. In einem Rechtskurvenbereich verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den linksseitigen Fahrbahngraben. Dort überschlägt sich der Opel dann noch mehrfach. Die 53-Jährige verletzt sich dabei zum Glück nur leicht.

Während der Unfallaufnahme vor Ort nahmen die Beamten bei der deutschen Fahrerin Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,53 Promille. Sie musste sich daraufhin einer Blutprobenentnahme stellen.

Ihren Führerschein beschlagnahmten die aufnehmenden Beamten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell