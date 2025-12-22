PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

22.12.2025 | Kreis Stormarn | 19.-21.12.2025 - Lütjensee / Tremsbüttel In der Zeit vom 19.12.2025 bis zum 21.12.2025 kam es zu zwei Einbruchstaten in Lütjensee und Tremsbüttel. Die ermittelnden Beamten suchen nach Zeugen.

In der Claudiusstraße in Tremsbüttel nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner, zwischen dem 19.12.2025 06.20 Uhr und dem 21.12.2025 19.15 Uhr, aus, um ins Innere eines Einfamilienhauses gelangen zu können. Dafür versuchten sie vergebens gewaltsam zwei Fenster zu öffnen. Da ihnen dies nicht gelang, zogen sie ohne Beute wieder ab.

In Lütjensee jedoch hatten die Einbrecher Erfolg. Im Zeitraum vom 19.12.2025, 17.00 Uhr bis zum 20.12.2025, 16.00 Uhr drangen sie gewaltsam über ein geöffnetes Fenster in ein Einfamilienhaus ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Angaben zur Höhe eines möglichen Stehlschadens können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 11:21

    POL-RZ: Brand einer Lagerhalle

    Ratzeburg (ots) - 22.12.2025 | Kreis Stormarn | 20.12.2025 - Barsbüttel Am Samstagabend (20.12.2025) kam es in der Willinghusener Landstraße in Barsbüttel zu einem Brand einer Lagerhalle. Gegen 19.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand einer etwa 20 x 30 Meter großen Halle in Kenntnis gesetzt. Diese stand bereits beim Eintreffen der Polizei im Vollbrand. Verletzt wurde niemand. In der betroffene Halle, die vorwiegend als Lager und Werkstatt genutzt wurde, ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 10:25

    POL-RZ: Fußgänger von Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt

    Ratzeburg (ots) - 22.12.2025 | Kreis Stormarn | 19.12.2025 - Braak Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg Am vergangenen Freitagnachmittag (19.12.2025), gegen 16.20 Uhr, ist ein 63 Jahre alter Mann auf der Straße Höhenkamp bei Braak von einem Pkw einer 61-jährigen Deutschen erfasst und tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Stormarnerin ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 09:31

    POL-RZ: Maßnahmen gegen Einbruchskriminalität ausgeweitet

    Ratzeburg (ots) - 22.12.2025 | Polizeidirektion Ratzeburg Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit steigen erfahrungsgemäß auch die Zahlen an Wohnungseinbrüchen. Auch in der Polizeidirektion Ratzeburg musste, vor allem im Landkreis Stormarn, ein leichter Anstieg der Einbruchszahlen verzeichnet werden. Im Bereich der Polizeireviere Ahrensburg und Reinbek sind im Zeitraum von Anfang Oktober bis Mitte Dezember wurden fünf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren