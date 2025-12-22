Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

22.12.2025 | Kreis Stormarn | 19.-21.12.2025 - Lütjensee / Tremsbüttel In der Zeit vom 19.12.2025 bis zum 21.12.2025 kam es zu zwei Einbruchstaten in Lütjensee und Tremsbüttel. Die ermittelnden Beamten suchen nach Zeugen.

In der Claudiusstraße in Tremsbüttel nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner, zwischen dem 19.12.2025 06.20 Uhr und dem 21.12.2025 19.15 Uhr, aus, um ins Innere eines Einfamilienhauses gelangen zu können. Dafür versuchten sie vergebens gewaltsam zwei Fenster zu öffnen. Da ihnen dies nicht gelang, zogen sie ohne Beute wieder ab.

In Lütjensee jedoch hatten die Einbrecher Erfolg. Im Zeitraum vom 19.12.2025, 17.00 Uhr bis zum 20.12.2025, 16.00 Uhr drangen sie gewaltsam über ein geöffnetes Fenster in ein Einfamilienhaus ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Angaben zur Höhe eines möglichen Stehlschadens können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

