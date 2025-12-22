PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fußgänger von Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt

Ratzeburg (ots)

22.12.2025 | Kreis Stormarn | 19.12.2025 - Braak

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am vergangenen Freitagnachmittag (19.12.2025), gegen 16.20 Uhr, ist ein 63 Jahre alter Mann auf der Straße Höhenkamp bei Braak von einem Pkw einer 61-jährigen Deutschen erfasst und tödlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Stormarnerin mit ihrem Pkw Nissan die Straße Höhenkamp in Fahrtrichtung Braak. Dort erfasste die Pkw-Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache einem 63-jährigen Mann auf der Fahrbahn. Dieser erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Auf Auftrag der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Gutachter zur genauen Klärung des Unfallherganges hinzugezogen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Beamten der Polizeistation Großhansdorf unter der Telefonnummer 04102-4565-0 oder per Email an Grosshansdorf.Pst@polizei.landsh.de zu melden.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecher der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

