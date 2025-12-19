Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Wohnungseinbrüche beschäftigen die Kriminalpolizei - Hinweise erbeten!

Ratzeburg (ots)

19.12.2025 | Kreis Stormarn | 18.12.2025 - Glinde

Gestern (18.012.2025) im Verlauf des Nachmittags bis Abends kam es in der Möllner Landstraße in Glinde gleich zu zwei Einbrüchen in Erdgeschosswohnungen, in Mehrfamilienhäuser.

Zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr haben Unbekannte die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam geöffnet. Nach bisherigen Erkenntnissen sind sie jedoch vom Bewohner gestört worden, so dass sich hier ohne Beute zu machen, flüchteten.

Unmittelbar danach kam es gegen 18.50 Uhr ebenfalls zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses, trotz Anwesenheit der Bewohner. Auch hier drangen die Einbrecher über die gewaltsam geöffnete Terrassentür ein. Während die unbekannten Täter ein Zimmer in der Wohnung nach Stehlgut durchsuchten, nahm der Hund des Bewohner die Diebe wahr und machte auf sich aufmerksam. Sie ergriffen umgehend, im Schatten der Dunkelheit, unerkannt die Flucht.

Die Reinbeker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email unter Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell