Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Illegale Abfallentsorgung nahe Pinnsee
Polizei sucht Zeugen

POL-RZ: Illegale Abfallentsorgung nahe Pinnsee / Polizei sucht Zeugen
Ratzeburg (ots)

18.12.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 10.-12.12.2025 - Mölln / Pinnsee

In der vergangenen Woche soll es auf einem Parkplatz am Pinnsee bei Mölln zu einer illegalen Abfallentsorgung gekommen sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben können.

Zwischen dem 10. und 12.12.2025 sollen Unbekannte nahe des Pinnsees zwischen Mölln und Brunsmark auf einem von der Sterleyer Straße abgehenden Waldparkplatz unerlaubt Abfall beseitigt haben. Entsorgt hätten der oder die Tatverdächtigen unter anderem Dämmwolle, einen Kühlschrank, diverse Elektrogeräte, Sperrmüll, Schmierstoffe und Farbreste. Die Gesamtmenge beläuft sich auf schätzungsweise 6 Kubikmeter.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise auf einen möglichen Verursacher nimmt das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Ratzeburg telefonisch unter 04541/8091305 sowie per Mail über ratzeburg.pabr@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

