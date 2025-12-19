PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Großhansdorfer Polizei war Dank zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung bei den Ermittlungen erfolgreich

Ratzeburg (ots)

18.12.2025 | Kreis Stormarn | August / 08.11.2025 / 08.12.2025

In den vergangenen Wochen, insbesondere im November und Dezember ereigneten sich in Bereich der Polizeistation Großhansdorf polizeiliche Sachverhalte die intensive Ermittlungstätigkeiten nach sich zogen. Die Beamten wandte sich dabei auch zwei mal an die Bevölkerung, um Hinweise zu erlangen.

Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6155373

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6174774

Dank der zahlreichen Zeugenhinweisen konnten die Tatverdächtigen ermittelt und die Sachverhalte von Nichtbeteiligten verifiziert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

