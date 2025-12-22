Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Maßnahmen gegen Einbruchskriminalität ausgeweitet

Ratzeburg (ots)

22.12.2025 | Polizeidirektion Ratzeburg

Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit steigen erfahrungsgemäß auch die Zahlen an Wohnungseinbrüchen. Auch in der Polizeidirektion Ratzeburg musste, vor allem im Landkreis Stormarn, ein leichter Anstieg der Einbruchszahlen verzeichnet werden. Im Bereich der Polizeireviere Ahrensburg und Reinbek sind im Zeitraum von Anfang Oktober bis Mitte Dezember wurden fünf Wohnungseinbrüche mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum angezeigt.

Die Polizei stellt sich jedes Jahr darauf ein und trifft entsprechende Maßnahmen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität: Neben einer allgemeinen Verstärkung der Streifentätigkeit spielt auch die qualifizierte Spurensuche und -sicherung eine essentielle Rolle. So können zunächst unbekannte Täter überführt und mögliche Tatzusammenhänge hergestellt werden und für anstehende Gerichtsverfahren wertvolle Beweise erlangt werden. Nach dem Motto "Gemeinsam sind wir stark" setzt die Polizeidirektion Ratzeburg im Kampf gegen Einbrecher auch auf die professionelle Zusammenarbeit mit anderen Behörden, wie beispielsweise der benachbarten Landespolizei Hamburg.

Viele Täter agieren überregional und nutzen für den Weg zu möglichen Tatobjekten und Fluchtrouten das gut ausgebaute Straßennetz. Ahrensburg und Reinbek sind aufgrund der örtlichen Nähe zu Hamburg und der infrastrukturellen Anbindung in den letzten Wochen von Wohnungseinbrüchen stärker als andere Regionen betroffen gewesen. Daher ordnete die Polizeidirektion Ratzeburg Anhalte- und Sichtkontrollen in diesen Bereichen an. Gemäß Beschlusses des zuständigen Amtsgerichts sind die erweiterten Eingriffsbefugnisse für Kontrollkräfte bis Mitte Januar 2026 verlängert worden. Im Rahmen der angeordneten Anhalte- und Sichtkontrollen ist es den Beamten erlaubt, in den Bereichen des Polizeireviers Reinbek und Ahrensburg sowie auf den im örtlichen Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Ratzeburg liegenden Abschnitten der Bundesautobahnen A1, A20 und A24 bei entsprechenden Kontrollen Fahrzeuge und Personen genauer unter die Lupe zu nehmen. Anders als bei allgemeinen Verkehrskontrollen ist es den Einsatzkräften damit zusätzlich erlaubt, den Innenraum von Fahrzeugen in Augenschein zu nehmen. Die geschulten Augen der aufmerksamen Polizisten erkennen schnell, wenn potentielles Aufbruchwerkzeug oder gar Diebesgut transportiert wird.

Was kann ich selbst tun, um mich vor einem Einbruch zu schützen? Grundsätzlich gilt: "Gelegenheit macht Diebe."

- Achten Sie beim Verlassen des Hauses sorgfältig auf verschlossene Türen und

Fenster. Gekippte Fenster sind offenen Fenstern gleichzusetzen.

- Verstecken Sie Schlüssel niemals draußen, denn Einbrecher finden jedes Versteck.

Geht Ihnen ein Schlüssel verloren, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

- Lagern Sie Werkzeug und eventuelle Aufstiegshilfen sicher weggeschlossen.

Zugriffsbereite Leitern können Einbrechern den Einstieg erheblich erleichtern, herumliegende Schraubendreher wie eine Einladung wirken. Außensteckdosen sollten nach Benutzung ausgeschaltet werden.

- Hinterlassen Sie in sozialen Netzwerken oder ihrem Anrufbeantworter niemals Hinweise auf eine etwaige Abwesenheit, z.B. wenn Sie in den Urlaub fahren. - Seien Sie achtsam und wachsam im eigenen häuslichen Umfeld und auch in der Nachbarschaft. - Bei verdächtigen Beobachtungen sollten Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110 verständigen.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie unter www.polizei- beratung.de sowie unter www.k-einbruch.de .

