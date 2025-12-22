Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand einer Lagerhalle

Ratzeburg (ots)

22.12.2025 | Kreis Stormarn | 20.12.2025 - Barsbüttel

Am Samstagabend (20.12.2025) kam es in der Willinghusener Landstraße in Barsbüttel zu einem Brand einer Lagerhalle. Gegen 19.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand einer etwa 20 x 30 Meter großen Halle in Kenntnis gesetzt.

Diese stand bereits beim Eintreffen der Polizei im Vollbrand.

Verletzt wurde niemand.

In der betroffene Halle, die vorwiegend als Lager und Werkstatt genutzt wurde, befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches zwei Sattelzugmaschinen, diverse Gasflaschen und Ölvorräte.

Es können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zur Brandursache und zur entstandenen Sachschadenshöhe gemacht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell