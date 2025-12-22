Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Ahrensburg - Wer kann Hinweise geben?

Ratzeburg (ots)

22.12.2025 | Kreis Stormarn | 19.12.2025 - Ahrensburg

Vergangenen Freitag (19.12.2025) zwischen 10.30 Uhr und 21.55 Uhr kam es im Finkenweg in Ahrensburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam über ein Fenster in das Wohnhaus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell