PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Ahrensburg - Wer kann Hinweise geben?

Ratzeburg (ots)

22.12.2025 | Kreis Stormarn | 19.12.2025 - Ahrensburg

Vergangenen Freitag (19.12.2025) zwischen 10.30 Uhr und 21.55 Uhr kam es im Finkenweg in Ahrensburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam über ein Fenster in das Wohnhaus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 12:10

    POL-RZ: Zeuge / Notizschreiber gesucht

    Ratzeburg (ots) - 22.12.2025 | Kreis Stormarn | 16.12.2025 - Reinbek Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Dienstagvormittag (16.12.2025) gegen 11.40 Uhr auf dem Parkplatz Am Rosenplatz in Reinbek einen schwarzen VW Golf mit RZ-Kennzeichen. Ohne sich um den dabei entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte unerlaubt davon. Ein Zeuge hinterließ ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:31

    POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen

    Ratzeburg (ots) - 22.12.2025 | Kreis Stormarn | 19.-21.12.2025 - Lütjensee / Tremsbüttel In der Zeit vom 19.12.2025 bis zum 21.12.2025 kam es zu zwei Einbruchstaten in Lütjensee und Tremsbüttel. Die ermittelnden Beamten suchen nach Zeugen. In der Claudiusstraße in Tremsbüttel nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner, zwischen dem 19.12.2025 06.20 Uhr und dem 21.12.2025 19.15 Uhr, aus, um ins Innere ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 11:21

    POL-RZ: Brand einer Lagerhalle

    Ratzeburg (ots) - 22.12.2025 | Kreis Stormarn | 20.12.2025 - Barsbüttel Am Samstagabend (20.12.2025) kam es in der Willinghusener Landstraße in Barsbüttel zu einem Brand einer Lagerhalle. Gegen 19.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand einer etwa 20 x 30 Meter großen Halle in Kenntnis gesetzt. Diese stand bereits beim Eintreffen der Polizei im Vollbrand. Verletzt wurde niemand. In der betroffene Halle, die vorwiegend als Lager und Werkstatt genutzt wurde, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren