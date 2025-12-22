POL-RZ: Einbruch in Ahrensburg - Wer kann Hinweise geben?
Ratzeburg (ots)
22.12.2025 | Kreis Stormarn | 19.12.2025 - Ahrensburg
Vergangenen Freitag (19.12.2025) zwischen 10.30 Uhr und 21.55 Uhr kam es im Finkenweg in Ahrensburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.
Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam über ein Fenster in das Wohnhaus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.
Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Email unter Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de
