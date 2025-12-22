Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeuge

Notizschreiber gesucht

Ratzeburg (ots)

22.12.2025 | Kreis Stormarn | 16.12.2025 - Reinbek

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Dienstagvormittag (16.12.2025) gegen 11.40 Uhr auf dem Parkplatz Am Rosenplatz in Reinbek einen schwarzen VW Golf mit RZ-Kennzeichen.

Ohne sich um den dabei entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte unerlaubt davon. Ein Zeuge hinterließ einen Notizzettel mit Hinweis auf das Verursacherfahrzeug.

Die ermittelnden Reinbeker Beamten bitten den Zeugen / Notizschreiber sich unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email unter Reinbek.PR@polizei.landsh.de zu melden.

