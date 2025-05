POL-OF: Hindernisse auf der Hainer Chaussee bereitet: Schaden an Auto entstanden - Wer kann Hinweise geben?

Seligenstadt (ots) - (lei) Ein Feuer in einer Kleingartenanlage in der Kopernikusstraße hat am Samstag in Froschhausen einen Schaden von schätzungsweise 15.000 Euro angerichtet. Feuerwehr und Polizei, die gegen 12.35 Uhr alarmiert worden waren, konnten bereits auf der Anfahrt eine dunkle Rauchwolke feststellen, sodass eine Warnmeldung herausgegeben wurde, Fenster und ...

