PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Weitere Bushaltestelle beschädigt

In der Zeit von Sonntag, den 28.12.2025 (17:00 Uhr) bis Montag, den 29.12.2025 (12:00 Uhr) beschädigten unbekannte Täter die Verglasung einer Bushaltestelle in der Milanstraße. Wie bereits am Vortag berichtet wurden weitere Bushaltestellen in der Lindenallee und Efeustraße beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Montag, den 29.12.2025, befuhr ein 20-jähriger PKW-Führer aus Quakenbrück gegen 11:00 Uhr die Lange Straße (L 836) in Fahrtrichtung Peheim. Der 20-Jährige musste im Verlauf stark bremsen, da sich vor ihm ein langsam fahrendes Arbeitsfahrzeug befand. Dies erkannte eine nachfolgende 20-jährige PKW-Führerin aus Molbergen zu spät und fuhr auf. Dabei verletzte sie sich leicht. Ihre 5-jährige Mitfahrerin blieb unverletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die L 836 voll gesperrt werden. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wurde auf ca. 11000,- EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 11:23

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus In der Zeit von Dienstag, den 02.12.2025 (16:00 Uhr) bis Mittwoch, den 17.12.2025 (16:00 Uhr), brachen unbekannte Täter in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Pirolstraße ein. Dafür öffneten sie gewaltsam ein rückwärtiges Fenster und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:22

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Versuchter Einbruch in Spielhalle Am Sonntag, den 28.12.2025, in der Zeit zwischen 04:30 und 04:45 Uhr, beschädigten unbekannte Täter das Glaselement der Eingangstür einer Spielhalle in der Langen Straße. Zudem konnte festgestellt werden, dass zuvor die außen befindliche Überwachungstechnik der Spielhalle beschädigt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:21

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Bushaltestellen beschädigt In der Zeit von Sonntag, den 28.12.2025, 22:00 Uhr bis Montag, den 29.12.2025 (02:10 Uhr) beschädigten unbekannte Täter zwei Bushaltenstellen in den Bereichen Lindenallee und Efeustraße. Hierbei wurden sämtliche Glaseinsätze der Bushaltestellen zerstört. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren