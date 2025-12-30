Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Weitere Bushaltestelle beschädigt

In der Zeit von Sonntag, den 28.12.2025 (17:00 Uhr) bis Montag, den 29.12.2025 (12:00 Uhr) beschädigten unbekannte Täter die Verglasung einer Bushaltestelle in der Milanstraße. Wie bereits am Vortag berichtet wurden weitere Bushaltestellen in der Lindenallee und Efeustraße beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Montag, den 29.12.2025, befuhr ein 20-jähriger PKW-Führer aus Quakenbrück gegen 11:00 Uhr die Lange Straße (L 836) in Fahrtrichtung Peheim. Der 20-Jährige musste im Verlauf stark bremsen, da sich vor ihm ein langsam fahrendes Arbeitsfahrzeug befand. Dies erkannte eine nachfolgende 20-jährige PKW-Führerin aus Molbergen zu spät und fuhr auf. Dabei verletzte sie sich leicht. Ihre 5-jährige Mitfahrerin blieb unverletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die L 836 voll gesperrt werden. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wurde auf ca. 11000,- EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell