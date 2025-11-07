Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zeugenaufruf: Bundespolizei bittet um Mithilfe nach Fan-Auseinandersetzung im Kölner Hauptbahnhof vom 01. November

Köln (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags (01. November), gegen 06:15 Uhr, kam es im Kölner Hauptbahnhof am Treppenaufgang zu Gleis 4/5 zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen größeren Gruppen rivalisierender Fußballanhänger des FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Nach bisherigen Ermittlungen löste ein Schalker Fan im Sonderzug bei Einfahrt in den Kölner Hauptbahnhof die Notbremse aus, als er Dortmunder Anhänger am Bahnsteig wahrnahm.

Die Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei konnten die Gruppierungen in Teilen nur durch den Einsatz von Zwangsmitteln voneinander trennen und folglich die Sicherheit im Bahnhof wieder herstellen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung sowie des Missbrauchs einer Notbremse dauern an, zur Aufklärung des Tatgeschehens bittet die Bundespolizei Köln mehr noch die Bevölkerung um Mithilfe:

Gesucht werden Fotos und Videos, die im Zeitraum des Vorfalls am Kölner Hauptbahnhof entstanden sind und Tathandlungen bzw. Tatgruppierungen zeigen könnten. Hier u.a. aus dem Sonderzug der Schalke-Fans, dem ICE 618 mit den Dortmund-Fans sowie der Bahnsteig- und Zugbereiche während der Ankunft, Abfahrt oder im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung.

Personen, die entsprechende Aufnahmen gefertigt oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Köln unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000 zu melden.

