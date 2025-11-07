Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bewusstlosen Mann bestohlen - Videoüberwachung überführt Täter

Bielefeld (ots)

Am Donnerstagmorgen (6. November) hat ein 46-jähriger Bielefelder im Hauptbahnhof Bielefeld einen bewusstlosen Mann bestohlen.

Bei einem Streifengang im Hauptbahnhof stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen offensichtlich der örtlichen Drogenszene zugehörigen 23-Jährigen bewusstlos im Bereich der Schließanlagen fest. Die Beamten leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst, der den Mann in ein Krankenhaus einlieferte.

Eine anschließende Auswertung der Videoaufzeichnungen ergab, dass sich vor dem Eintreffen der Polizisten ein Mann dem Bewusstlosen näherte, sämtliche Taschen des Mannes durchsuchte und augenscheinlich mehrere Gegenstände an sich nahm. Anschließend verließ er den Hauptbahnhof.

Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Dieb verlief negativ, allerdings war der Mann den Polizisten nicht unbekannt, hatten sie ihn doch erst kurz zuvor im Hauptbahnhof kontrolliert.

Gegen den britischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Wert des Stehlgutes ist nicht bekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell