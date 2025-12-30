POL-CLP: Weitere Pressemeldung für den Landkreis Vechta

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Drei Personen bei Brand leicht verletzt

Am Dienstag, den 30.12.2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Goldenstedt gegen 09:30 Uhr zu einem gemeldeten Küchenbrand in den Finkenweg alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Mikrowelle in Brand und entzündete die Küchenzeile. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Drei Personen kamen mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser. Gebäudeschaden entstand nicht.

