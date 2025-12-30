POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Masthühner in Waldstück ausgesetzt - Zeugenaufruf

Am Sonntag, den 28.12.2025, wurden gegen 08:30 Uhr 20-30 Masthühner in einem Waldgebiet an der Lastruper Straße (Herberger Fuhrenkamp) durch eine Spaziergängerin aufgefunden. Einige der Tiere waren ersten Erkenntnissen nach aufgrund der anhaltenden Kälte bereits erfroren. Die Tiere konnten mit Decken gesichert und durch die Spaziergängerin, die gleichzeitig Tierärztin ist, einer Auffangstation zugeführt werden. Das Veterinäramt des Landkreises Cloppenburg wurde ebenfalls mit eingebunden. Nach wie vor gilt im Landkreis Cloppenburg eine Einstallpflicht aufgrund der anhaltenden Geflügelpest. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

