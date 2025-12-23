Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrüche im Bereich Bargteheide - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

23. Dezember 2025 | Kreis Stormarn | 22.12.2025 - Bargteheide

Gestern (22. Dezember 2025) kam es im Bereich Bargteheide zu drei Einbrüchen in Einfamilienhäusern.

In der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 19:10 Uhr brachen unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Hoppensack in Bargteheide gewaltsam auf und durchsuchten die Räume.

Gegen 18:00 Uhr wurde die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Klein Hansdorfer Straße in Jersbek geöffnet. Ob der oder die Täter in das Haus gelangten ist unbekannt, da Nachbarn durch die Alarmanlage aufmerksam wurden und sofort zu dem Einfamilienhaus gingen. Ein Nachbar beobachtete, wie eine dunkel gekleidete Person in Richtung Alte Landstraße weglief.

Gegen 19:45 Uhr wurde der Bewohner eines Einfamilienhauses im Hasselbusch in Bargteheide über fremde Personen auf seinem Grundstück aufmerksam gemacht. Vor Ort stellte er fest, dass zwei Personen gerade ein Fenster seines Hauses gewaltsam geöffnet hatten. Die beiden Männer flüchteten sofort. Er konnte die Tatverdächtigen als ca. 1,70 - 1,75m groß beschreiben. Beide waren dunkel bekleidet.

Zu Stehlgut und Schadenshöhe kann in allen drei Fällen derzeit noch keine Angabe gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der oben genannten Bereiche verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102 / 809-0 oder unter der E-Mail-Adresse: ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

