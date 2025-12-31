POL-CLP: Pressemeldung Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Goldenstedt - Drei Personen bei Brand leicht verletzt Am Dienstag, den 30.12.2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Goldenstedt gegen 09:30 Uhr zu einem gemeldeten Küchenbrand in den Finkenweg alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Mikrowelle in Brand und entzündete die Küchenzeile. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Drei Personen kamen mit Verdacht einer ...

