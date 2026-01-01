Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln- Körperverletzung

Am Donnerstag, den 01.01.2026, gegen 03:35 Uhr kam es zu einer Körperverletzung zum Nachteil von zwei 20-jährigen aus der Gemeinde Cappeln. In der Hauptstraße im Ortsteil Sevelten wurden diese von insgesamt drei unbekannten Personen angegriffen und hierbei leicht verletzt. Zeugen die Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel: 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Essen (Oldenburg)- Sachbeschädigung

Am Mittwoch, den 31.12.2025, gegen 02:55 Uhr wurde ein Briefkasten an einem Einfamilienhaus im Veilchenring durch einen Knallkörper beschädigt. Dieser wurde in den Briefkasten geworfen. Bei der anschließenden Explosion entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Löningen (Tel: 05432-803840) zu melden.

Garrel- Diebstahl aus Zigarettenautomaten

Am Mittwoch, den 31.12.2025, gegen 00:45 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Alte Dorfstraße in Garrel. Hierbei wurde dieser aufgebrochen und eine bislang unbekannte Anzahl an Tabakware entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg ( Tel:04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Kleinbrand einer Mülltonne

Am Donnerstag, den 01.01.2026, gegen 00:42 Uhr geriet eine Mülltonne im Eisenhutweg in Cloppenburg aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Durch die Feuerwehr Cloppenburg konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand Schaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg ( Tel:04471-18600) entgegen.

Essen (Oldenburg)- Brand eines Pkw

In der Zeit von Donnerstag, 01.01.2026, 02:03 Uhr -03:10 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw Renault im Calhorner Kirchweg in Essen in Vollbrand. Durch die Flammen wurde ein Carport und ein danebenstehender Pkw ebenfalls beschädigt. Der Pkw befand sich bei Ausbruch des Feuers unter dem Carport und brannte vollständig aus. Der Schaden kann bisher nicht beziffert werden. Die Feuerwehr Essen war vor Ort und löschte den Brand.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Dienstag, 30.12.2025, 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr beschädigt ein bisher unbekannter Fahrzeugführer ein abgeparkten Pkw Daimler Benz an der Memelstraße in Cloppenburg. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel.04471-18600) entgegen.

Essen (Oldenburg)- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 01. Januar 2026 gegen 04:44 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Essen (Oldenburg) mit seinem Pkw die Wilhelmstraße. Zeugen meldeten den 21-Jährigen aufgrund seiner auffälligen Fahrweise. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,10 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Cloppenburg- Kleinbrand von Mülltonen

Am Donnerstag, den 01. Januar 2026, gegen 04:18 Uhr gerieten insgesamt drei Mülltonen aus ungeklärter Ursache an einem Wohnhaus im Ritzereiweg in Brand. Hierbei konnte der Brand durch Beamte der Polizei Cloppenburg mittels Einsatzes des Feuerlöschers gelöscht werden. Es entstand zudem Schaden an der Hausfassade. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

