PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich des PK Vechta zur Lage in der Silvesternacht

Cloppenburg/Vechta (ots)

Der Jahreswechsel 2025/2026 verlief aus polizeilicher Sicht einsatzreich, insgesamt jedoch überwiegend friedlich. Im Landkreis Vechta kam es in der Silvesternacht zu mehreren Einsätzen, unter anderem wegen überwiegend alkoholbedingter Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikten. Zudem wurden vereinzelt kleinere Brände sowie Sachbeschädigungen bekannt, die mutmaßlich auf unsachgemäßes Abbrennen von Feuerwerkskörpern zurückzuführen sind. Überschattet wurden die Feierlichkeiten zum Jahreswechsel von einem tragischen Verkehrsunfall in Lohne, bei dem ein Kind tödlich verletzt wurde (siehe gesonderte Pressemeldung).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 10:59

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - 26683 Saterland OT Ramsloh - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel Am 31.12.2025, um 11:45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Friesoythe einen 41-jährigen Mann aus Ostrhauderfehn, welcher mit seinem PKW den Langholter Weg befuhr. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle konnte der Anfangsverdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung gewonnen werden, ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 10:10

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cappeln- Körperverletzung Am Donnerstag, den 01.01.2026, gegen 03:35 Uhr kam es zu einer Körperverletzung zum Nachteil von zwei 20-jährigen aus der Gemeinde Cappeln. In der Hauptstraße im Ortsteil Sevelten wurden diese von insgesamt drei unbekannten Personen angegriffen und hierbei leicht verletzt. Zeugen die Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten sich mit der Polizei ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 10:29

    POL-CLP: Pressemeldung Nordkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren