Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich des PK Vechta zur Lage in der Silvesternacht

Cloppenburg/Vechta (ots)

Der Jahreswechsel 2025/2026 verlief aus polizeilicher Sicht einsatzreich, insgesamt jedoch überwiegend friedlich. Im Landkreis Vechta kam es in der Silvesternacht zu mehreren Einsätzen, unter anderem wegen überwiegend alkoholbedingter Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikten. Zudem wurden vereinzelt kleinere Brände sowie Sachbeschädigungen bekannt, die mutmaßlich auf unsachgemäßes Abbrennen von Feuerwerkskörpern zurückzuführen sind. Überschattet wurden die Feierlichkeiten zum Jahreswechsel von einem tragischen Verkehrsunfall in Lohne, bei dem ein Kind tödlich verletzt wurde (siehe gesonderte Pressemeldung).

