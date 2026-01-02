Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Kind Am 01.01.2026 kam es gegen 00:18 Uhr in Lohne auf der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein fünfjähriger Junge aus Lohne lebensgefährlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen lief das Kind in Höhe eines dortigen Verbrauchermarktes vom Gehweg auf die Fahrbahn der Dinklager Straße und kollidierte dort mit dem Pkw ...

