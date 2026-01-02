Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Holzunterstand fängt Feuer
Am Donnerstag, den 01.01.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe gegen 02:00 Uhr zu einem Heckenbrand in den Koppelweg alarmiert. Das Feuer griff auf einen Holzunterstand für Abfallbehälter über. Eine Ursache ist derzeit unklar. Die Feuerwehr war mit 16 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen.
