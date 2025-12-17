PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Oberhausen (ots)

Am Dienstag (16.12.) wurde die Polizei Oberhausen gegen 10:45 Uhr zur Buschhausener Straße 42 gerufen. Dort brannte Sperrmüll auf einem unbebauten Grundstück.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Die Berufsfeuerwehr Oberhausen übernahm die Löscharbeiten. Für die Dauer des Einsatzes musste die Buschhausener Straße vollständig gesperrt werden; die Bevölkerung wurde via WhatsApp darüber informiert. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Sperrungen wieder aufgehoben werden. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung. Zeugen konnten eine verdächtige Person beschreiben:

   -männlich
   -etwa 60 bis 65 Jahre alt
   -circa 165 bis 170 Zentimeter groß
   -graue Jacke
   -dunkle Jeans

Die Polizei Oberhausen bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der beschriebenen Person machen können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Buschhausener Straße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0208 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

