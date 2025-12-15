PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Aufmerksame Zeugen meldeten Person mit Schusswaffe

Oberhausen (ots)

Am Samstagabend (13.12.) lief ein Mann mit einer augenscheinlichen Schusswaffe in der Hand durch Oberhausen-Osterfeld und wurde immer wieder von Zeuginnen und Zeugen bei der Polizei gemeldet. Der 18-Jährige konnte auf der Arminstraße angetroffen und fixiert werden. Hierbei löste sich ein Schuss aus der Waffe.

Erste Notrufe gingen am Samstag um 18:43 Uhr ein, die allesamt mitteilten, dass ein Mann auf der Osterfelder Straße in Höhe des Kanals mit einer Schusswaffe hantiere.

Im Rahmen der umfangreichen Fahndung durch mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen konnte die Person, ein 18-Jähriger (Staatsangehörigkeit lt. Meldesystem: deutsch), auf der Arminstraße angetroffen und schlussendlich fixiert werden. Hierbei löste sich ein Schuss aus der Waffe des jungen Mannes. Erst im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten die Beamtinnen und Beamten verifizieren, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschuss- und nicht um eine scharfe Schusswaffe handelte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

