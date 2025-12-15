Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Seniorin in Wohnung von falschem Wasserwerker angegriffen

Oberhausen (ots)

Am Freitag (12.12.) wurde die Polizei Oberhausen gegen 16:09 Uhr zu einem Einsatz auf der Lohstraße gerufen. Dort war es zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 96-jährigen Seniorin gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich die Seniorin in ihrer Wohnung auf, als ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür klingelte und sich als Mitarbeiter eines Wasserwerkes beziehungsweise eines Wasserunternehmens ausgab. Unter einem Vorwand forderte er die Frau auf, im Badezimmer das Wasser laufen zu lassen und dabei bis 40 zu zählen. Die Seniorin kam dieser Aufforderung nach.

Zwischenzeitlich entfernte sich der Mann innerhalb der Wohnung. Wohin genau, konnte die Geschädigte nicht sagen. Als die Seniorin nach einiger Zeit den Hausflur betreten wollte, um nachzusehen, wollte der Mann offenbar die Wohnung verlassen. Dabei stieß er die Frau von innen in den Hausflur, sodass sie zu Boden stürzte. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige aus dem Haus.

Die Seniorin rief um Hilfe. Nachbarn hörten die Hilfeschreie und verständigten die Polizei sowie den Rettungsdienst. Die verletzte Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ob der Täter etwas entwendete, ist derzeit noch unklar. In der Wohnung wurden jedoch mehrere geöffnete Schubladen festgestellt. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- etwa 40 Jahre alt

- schlanke Figur

- augenscheinlich deutsch

- trug eine Mütze

- normal gekleidet

Die Polizei Oberhausen bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Freitagnachmittag im Bereich der Lohstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Oberhausen telefonisch unter 0208 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell