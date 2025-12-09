Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der Woche vom 01. bis 07. Dezember 2025 wurden in Oberhausen insgesamt elf Wohnungseinbrüche angezeigt.

Flucht endete auf dem Dach - Tatverdächtiger festgenommen

Am Samstagabend (06.12.) verschaffte sich ein 37-jähriger Tatverdächtiger (Staatsangehörigkeit laut Meldesystem: polnisch) über das Dach eines angrenzenden Gebäudes an der Arndtstraße Zugang zu einem Balkon. Von dort aus versuchte er offenbar, in eine Wohnung zu gelangen.

Der Mann schob die Rolllade eines Fensters teilweise nach oben und klopfte mehrfach an der Balkontür. Die Bewohner - ein Ehepaar - befanden sich in der Wohnung und machten durch laute Rufe auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchtete der Verdächtige über das Dach und versteckte sich auf einem benachbarten Gebäudeteil.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei Oberhausen konnten den Mann wenig später dort antreffen und vorläufig festnehmen.

