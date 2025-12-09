PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen
  • Bild-Infos
  • Download

Ein Dokument

Oberhausen (ots)

In der Woche vom 01. bis 07. Dezember 2025 wurden in Oberhausen insgesamt elf Wohnungseinbrüche angezeigt.

Flucht endete auf dem Dach - Tatverdächtiger festgenommen

Am Samstagabend (06.12.) verschaffte sich ein 37-jähriger Tatverdächtiger (Staatsangehörigkeit laut Meldesystem: polnisch) über das Dach eines angrenzenden Gebäudes an der Arndtstraße Zugang zu einem Balkon. Von dort aus versuchte er offenbar, in eine Wohnung zu gelangen.

Der Mann schob die Rolllade eines Fensters teilweise nach oben und klopfte mehrfach an der Balkontür. Die Bewohner - ein Ehepaar - befanden sich in der Wohnung und machten durch laute Rufe auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchtete der Verdächtige über das Dach und versteckte sich auf einem benachbarten Gebäudeteil.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei Oberhausen konnten den Mann wenig später dort antreffen und vorläufig festnehmen.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren