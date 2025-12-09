POL-OB: Schwerer Unfall "Am Förderturm"

Polizeipräsidium Oberhausen

Am späten Montagabend (08.12.), gegen 22:00 Uhr, wurde die Polizei Oberhausen zu einem schweren Unfall gerufen. Ein 35-jähriger Autofahrer hatte die Straße "Am Förderturm" aus der Fahrtrichtung Bebelstraße kommend in Fahrtrichtung Hansastraße befahren. Gleichzeitig wollte ein 44-jähriger Mann die Straße in Richtung Berufskolleg überqueren. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß.

Der Fußgänger erlitt durch den Zusammenstoß eine Platzwunde am Hinterkopf und wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest und Drogentest des Fahrers verliefen negativ.

