PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schwerer Unfall "Am Förderturm"

POL-OB: Schwerer Unfall "Am Förderturm"
  • Bild-Infos
  • Download

Oberhausen (ots)

Am späten Montagabend (08.12.), gegen 22:00 Uhr, wurde die Polizei Oberhausen zu einem schweren Unfall gerufen. Ein 35-jähriger Autofahrer hatte die Straße "Am Förderturm" aus der Fahrtrichtung Bebelstraße kommend in Fahrtrichtung Hansastraße befahren. Gleichzeitig wollte ein 44-jähriger Mann die Straße in Richtung Berufskolleg überqueren. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß.

Der Fußgänger erlitt durch den Zusammenstoß eine Platzwunde am Hinterkopf und wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest und Drogentest des Fahrers verliefen negativ.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 09:00

    POL-OB: 23-Jähriger ohne Fahrerlaubnis in gestohlenem Fahrzeug gestoppt

    Oberhausen (ots) - Mittwochnacht (03.12.), gegen 00:20 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Oberhausen einen schwarzen Audi auf der Hansastraße. Bereits zu Beginn der Kontrolle ergaben sich mehrere Auffälligkeiten. Der 23-jährige Fahrzeugführer (Staatsangehörigkeit: syrisch) war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und gab an, sich derzeit erst ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 14:03

    POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

    Oberhausen (ots) - In der vergangenen Woche (24.- 30. November 2025) sind insgesamt 14 Wohnungseinbrüche in Oberhausen angezeigt worden. In einem Fall in Dümpten gelangten unbekannte Täter über das geschlossene Garagentor und durch Aufhebeln der Terrassentür in die Wohnung. Hier durchsuchten sie die Räume und flohen anschließend mit ihrer Beute. Die ...

    Ein Dokument
    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren