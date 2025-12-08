Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Video-Dreh und Spritztour zweier 14-Jähriger endet mit Verkehrsunfall

Oberhausen (ots)

Am Freitagabend (05.12.) erhielt die Leitstelle der Polizei Oberhausen gegen 21:42 Uhr mehrere Notrufe. Zeugen meldeten über den Notruf 110 einen schwarzen BMW, der auf dem Parkplatz eines Discounters an der Luchsstraße driftete. Zudem soll sich eine Person während der Fahrt auf der Motorhaube befunden haben.

Als eine Streifenwagenbesatzung den rückwärtigen Bereich des Discounters erreichte, gab der Fahrer des BMW plötzlich Gas und flüchtete vom Parkplatz. Die Polizisten nahmen unmittelbar die Verfolgung auf.

Die Fahrt führte über die Jägerstraße in Richtung Erzbergerstraße. Im weiteren Verlauf überholte der Fahrer auf der Hartmannstraße / Matzenbergstraße einen Linienbus - dabei fuhr er zeitweise in den Gegenverkehr sowie über den Gehweg.

Im Kreuzungsbereich Fernewaldstraße / Harkortstraße / Spechtstraße / Heidestraße missachtete der Fahrer ein Stoppschild und setzte seine Fahrt auf der Heidestraße in Richtung Bottrop fort. Wenig später fuhr er erneut zurück in Richtung Oberhausen. An der Kreuzung Teutoburger Straße / Harkortstraße ignorierte er eine rotlichtzeigende Ampel.

An der Einmündung Teutoburger Straße / Stemmerstraße verlor der Fahrer schließlich die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein geparktes Auto. Beide Insassen - zwei 14-jährige Jugendliche - flüchteten zunächst zu Fuß, konnten jedoch wenige Augenblicke später von Polizisten gestoppt und fixiert werden.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Drift-Manöver auf dem Parkplatz für ein TikTok-Video aufgenommen werden sollten. Das "Drehende" folgte anschließend auf der Polizeiwache, wo die Jugendlichen von Erziehungsberechtigten abgeholt wurden.

Unklar ist bislang, woher der BMW stammt - hierzu dauern die Ermittlungen an. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.500 Euro geschätzt.

