Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 23-Jähriger ohne Fahrerlaubnis in gestohlenem Fahrzeug gestoppt

Oberhausen (ots)

Mittwochnacht (03.12.), gegen 00:20 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Oberhausen einen schwarzen Audi auf der Hansastraße. Bereits zu Beginn der Kontrolle ergaben sich mehrere Auffälligkeiten.

Der 23-jährige Fahrzeugführer (Staatsangehörigkeit: syrisch) war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und gab an, sich derzeit erst um seinen Führerschein zu bemühen. Zudem stellte sich heraus, dass der genutzte Audi als gestohlen gemeldet war. Eine schlüssige Erklärung hierfür konnte der Mann nicht vorlegen. Während der Kontrolle erhärtete sich bei den Beamtinnen und Beamten zudem der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte eine Flasche Lachgas. Außerdem nahmen sie deutlichen Cannabisgeruch wahr. Der 23-Jährige räumte schließlich ein, zuvor einen Joint konsumiert zu haben.

Bei der Durchsuchung seiner Bauchtasche entdeckten die Einsatzkräfte darüber hinaus ein Kampfmesser. Sowohl das Messer, als auch der Pkw wurden sichergestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt. Dort erfolgte die Entnahme einer Blutprobe.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde gegen den Beschuldigte ein Haftbefehl erlassen. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

