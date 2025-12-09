Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Volles Haus bei #NMDO-Premiere - Großer Zulauf beim jüngsten Nachbarschaftstreff von pro wohnen international e. V.

Oberhausen (ots)

(5.12.) Die gemeinsame Informationsveranstaltung der Polizei Oberhausen, des Kommunalen Integrationszentrums (KI) der Stadt Oberhausen und des Vereins pro wohnen international e. V. stieß auf so großes Interesse, dass zahlreiche Gäste die Präsentation der türkischsprachigen Präventionskampagne #NMDO nur im Stehen verfolgen konnten.

Zur Eröffnung der Informationsveranstaltung richtete der für Integration zuständige Beigeordnete der Stadt Oberhausen, Jürgen Schmidt, das Wort an die zahlreichen Gäste:

"Dass heute so viele Menschen zusammenkommen, zeigt, wie wichtig Präventionsarbeit gerade für unsere älteren Bürgerinnen und Bürger ist. Sicherheit ist eine Gemeinschaftsaufgabe - und sie gelingt nur, wenn wir alle erreichen. Die enge Zusammenarbeit zwischen Polizei, Kommunalem Integrationszentrum und pro wohnen international e. V. ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Die türkischsprachige Erweiterung der Kampagne ist ein bedeutsamer Schritt, um Barrieren abzubauen und Vertrauen zu stärken."

"Der immer freitags stattfindende Nachbarschaftstreff, bei wir zum gemeinsamen Frühstück einladen, ist eigentlich immer sehr gut besucht", ergänzt Organisatorin und pro wohnen international e.V. Vereinsgründerin Nese Özcelik. "Heute interessiert aber sicher auch viele Leute, was die Polizei Oberhausen mitgebracht hat und sie wollen die Videobotschaft von Wilma Elles sehen."

Kriminaldirektorin Katharina Karsch findet deutliche Worte

In einer kurzen Ansprache begrüßte die Leiterin der Oberhausener Kriminalpolizei die überwiegend älteren Teilnehmerinnen:

"Mit unserer Präventionskampagne wenden wir uns hauptsächlich an Sie, unsere Oberhausener Seniorinnen und Senioren sowie Ihre Angehörigen und Freunde in der türkischstämmigen Community", versichert die Kriminaldirektorin.

"In den #NMDO-Stickeralben finden Sie Informationen zu aktuelle Betrugsformen - wie falsche Polizeibeamte, Schockanrufe oder Betrug an der Haustür - und zeigen Ihnen wirkungsvolle Strategien, um sich davor zu schützen. Wir wollen Sie in ihrer Muttersprache erreichen, um Informationsbarrieren abzubauen und Ihr Vertrauen in die Institutionen zu stärken. Die Polizei Oberhausen setzt damit ein deutliches Zeichen für mehr Sicherheit, Teilhabe und Prävention in einer der größten Communities der Region."

Schutz älterer Menschen vor Betrugsdelikten

Die Präventionskampagne der Polizei Oberhausen "Nicht mit Deiner Oma - Nicht mit Deinem Opa - #NMDO" richtet sich an Seniorinnen und Senioren, die häufig Ziel von gut organisierten Betrügerbanden werden. Um noch mehr Menschen effektiv zu erreichen, können sich die rund 20.000 Oberhausenerinnen und Oberhausener mit türkischen Wurzeln nun auch in ihrer Muttersprache informieren. Viele Seniorinnen und Senioren dieser größten Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund in unserer Stadt fühlen sich so besser angesprochen, wichtige Warnhinweise werden verständlicher, Hürden beim Zugang zu Informationen sinken und das Vertrauen in staatliche Institutionen wächst spürbar.

Lale Arslanbenzer, Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums, betont: "Wir begrüßen sehr, dass die Stickeralben jetzt auch in türkischer Sprache vorliegen. So können sich Oberhausener Seniorinnen und Senioren in ihrer Muttersprache gut verständlich informieren und schützen."

Schauspielerin Wilma Elles übernimmt Schirmherrschaft

Prominente Unterstützung erhält das Präventionsprojekt von Schauspielerin Wilma Elles, die im türkischsprachigen Raum durch ihre Rolle in der extrem populären Serie "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" (Wie die Zeit vergeht) zum Superstar wurde.

Die deutsche Schauspielerin hat mittlerweile auch die türkische Staatsbürgerschaft angenommen, eine Familie gegründet und sich stark für deutsch-türkischen Beziehungen engagiert. Die so auch als Brückenbauerin bekannte und sehr geschätzte Wilma Elles hat jetzt auch in Oberhausen die Schirmherrschaft für "Nicht mit Deiner Oma - Nicht mit Deinem Opa - #NMDO" übernommen.

In einer Videobotschaft betont die Mutter von vier Kindern und Tochter eines Seniors, die besondere Bedeutung der Präventionsarbeit:

"Unsere älteren Mitmenschen verdienen Sicherheit, Respekt und klare Informationen. Besonders viele Menschen aus unserer Community sind leider immer wieder von Betrugsmaschen betroffen. Mit #NMDO wollen wir ihnen zeigen, wie sie sich schützen können - verständlich und alltagsnah, auch auf Türkisch."

Nachfrage nach weiteren Terminen groß

Nachdem Dutzende türkischsprachige #NMDO-Stickeralben auch von den unterstützenden Seniorensicherheitsberatern und Polizeianwärtern verteilt wurden, stellte sich ihnen schnell die Frage nach weiteren Aktionsterminen, bei denen die weiteren Stickertüten ausgegeben werden.

Informationen zu den nächsten #NMDO-Terminen aktualisiert die Polizei Oberhausen regelmäßig auf ihrer Internetseite:

https://oberhausen.polizei.nrw/artikel/neues-nmdo-stickeralbum-0

