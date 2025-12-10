Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kind bei Verkehrsunfall von Pkw erfasst und verletzt

Oberhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag (09.12.), gegen 15:15 Uhr, kam es auf der Bottroper Straße in Höhe der Hausnummer 192 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein achtjähriges Mädchen verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Autofahrerin mit einem Chevrolet Matiz die Bottroper Straße in Richtung Bottrop, als das Kind plötzlich zwischen verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen der Gegenrichtung auf die Fahrbahn lief. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung und eines Ausweichversuchs konnte die Fahrerin eine Kollision nicht mehr verhindern und erfasste das Kind frontal im rechten Fahrzeugbereich.

Mehrere Zeugen bestätigten übereinstimmend, dass das Mädchen unvermittelt auf die Straße gelaufen sei. Rettungskräfte versorgten das verletzte Kind vor Ort und brachten es anschließend in ein Oberhausener Krankenhaus. Am Fahrzeug der Autofahrerin (69) entstand eine Delle in der Motorhaube.

Polizisten sicherten Spuren vor Ort und fertigten u.a. Fotos; das zuständige Verkehrskommissariat führt die weiteren Ermittlungen.

