POL-OB: Fahrzeuge nach Verkehrsunfall in Vorgarten geschleudert - drei Verletzte

Am Donnerstagabend (11.12.) kam es gegen 20:37 Uhr an der Kreuzung Königshardter Straße / Everslohstraße in Oberhausen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen stießen zwei Pkw - VW und Opel - im Kreuzungsbereich zusammen und wurden durch die Wucht des Aufpralls in den Vorgarten eines Wohnhauses an der Königshardter Straße geschleudert.

Eines der Fahrzeuge prallte dort gegen einen Baum. Der 19-jährige VW-Fahrer gab an, die Königshardter Straße in nördlicher Richtung befahren zu haben, als sein Pkw plötzlich stark beschleunigte, ohne dass er das Gaspedal betätigt habe. Auch ein Bremsversuch sei erfolglos geblieben. In diesem Moment fuhr der 31-jährige Fahrer eines Opel-Firmenwagens von der Everslohstraße in die Kreuzung ein und es kam zum folgeschweren Zusammenstoß.

Bei dem Unfall wurde der 19-Jährige leicht verletzt. Der 31-jährige Fahrer des Opels erlitt schwere Verletzungen. Seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Alle drei wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Der VW wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die Polizei Oberhausen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

