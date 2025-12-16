Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Totalschaden nach Kollision mit Laterne

Oberhausen (ots)

Am Montagabend (15.12.) kam es gegen 22:00 Uhr auf der Knappenstraße in Oberhausen zu einem Verkehrsunfall. Ein roter Opel Corsa war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Gehweg frontal mit einer Straßenlaterne kollidiert.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte stand das Fahrzeug auf dem rechten Gehweg in Fahrtrichtung Essener Straße. Die Front des Pkw war stark beschädigt, Airbags hatten ausgelöst, zudem waren Trümmerteile auf dem Gehweg verteilt. Aus dem Fahrzeug traten Betriebsflüssigkeiten aus. Der Leuchtkörper der Laterne war abgebrochen und lag neben dem beschädigten Mast.

Die Fahrerin (59) aus Oberhausen wurde vor Ort medizinisch betreut und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch die Straßenlaterne sowie der Untergrund im Bereich des Mastes wurden beschädigt. Ob eine Ablenkung ursächlich für den Verkehrsunfall war, ist Gegenstand der Ermittlungen.

