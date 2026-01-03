PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 02.01.2026, um 22:10 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger aus Goldenstedt mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Goldenstedt, ohne in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, den 02.01.2026, um 23:38 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen 33- Jährigen aus Lohne, welcher mit einem Pkw die Brägeler Straße in Lohne befuhr. Im Rahmen dieser Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer Alkohol konsumiert haben könnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Bei direkten Rückfragen:
PHK Schaffhausen, Dienstschichtleiter im PK Vechta
Telefon: 04441-943-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 10:18

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Einbruch in Schulgebäude In der Zeit von Dienstag, den 30.12.2025 (13:00 Uhr) bis Donnerstag, den 01.01.2026 (06:30 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten einer Oberschule in der Driverstraße, indem sie eine Fensterscheibe im Innenhof beschädigten. Im Anschluss betraten sie einen Klassenraum und durchsuchten Schränke nach Diebesgut. Ob etwas ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:18

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Holzunterstand fängt Feuer Am Donnerstag, den 01.01.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe gegen 02:00 Uhr zu einem Heckenbrand in den Koppelweg alarmiert. Das Feuer griff auf einen Holzunterstand für Abfallbehälter über. Eine Ursache ist derzeit unklar. Die Feuerwehr war mit 16 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:17

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Derzeit liegen keine presserelevanten Informationen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POK Christoph Schomaker Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren