Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta
Cloppenburg/Vechta (ots)
Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis
Am 02.01.2026, um 22:10 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger aus Goldenstedt mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Goldenstedt, ohne in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Lohne - Trunkenheit im Verkehr
Am Freitag, den 02.01.2026, um 23:38 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen 33- Jährigen aus Lohne, welcher mit einem Pkw die Brägeler Straße in Lohne befuhr. Im Rahmen dieser Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer Alkohol konsumiert haben könnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.
