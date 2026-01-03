POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 02./03.01.2026

Cloppenburg/Vechta (ots) - Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 02.01.2026, um 22:10 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger aus Goldenstedt mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Goldenstedt, ohne in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Lohne - Trunkenheit im Verkehr Am Freitag, den 02.01.2026, um 23:38 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung ...

